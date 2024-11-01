Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria di Bogor Tewas Tertimpa Pohon Tumbang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |16:40 WIB
Pria di Bogor Tewas Tertimpa Pohon Tumbang
Pria tewas tertimpa pohon
A
A
A

BOGOR - Seorang pria meninggal dunia usai tertimpa pohon tumbang di Jalan Tentara Pelajar, Kota Bogor. Tim SAR gabungan sedang melakukan evakuasi.

Dalam video yang dilihat MNC Portal, tampak batang pohon berukuran cukup besar sudah dalam kondisi menutupi sebagian badan jalan. Di dekat pohon tersebut, terdapat seorang pria yang dalam kondisi tergeletak bersimbah darah di sekitar kepalanya.

Lalu, di sampingnya terdapat pria lain mengenakan helm duduk di samping korban. Pada foto lainnya, terlihat korban sudah ditutup dengan kain hijau.

"Izin melaporkan di depan Balitro ini terjadi pohon tumbang, satu korban," ucap pria perekam video dikutip MNC Portal, Jumat (1/11/2024).

Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatulloh membenarkan adanya peristiwa pohon tumbang yang memakan korban jiwa itu. Saat ini, petugas masih berada di lokasi untuk evakuasi.

"Betul personel sedang evakuasi dilokasi," ucap Hidayatulloh dikonfirmasi.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
BPBD Bogor Pohon Pohon Tumbang
