Pramono-Rano Sowan ke Rumah Istri Gus Dur, Dapat Pesan Jangan Membeda-bedakan

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno alias Bang Doel sowan ke kediaman istri mendiang Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah Wahid, di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2024).

Pantauan Okezone di lokasi, Pramono datang terlebih dulu bersama sang istri Endang Nugrahani, disusul dengan Bang Doel beberapa waktu berselang. Turut mendampingi Yenny Wahid dalam pertemuan tertutup itu kurang lebih satu jam.

Usai pertemuan, Sinta Nuriyah memberikan wejangan kepada Pram-Doel agar memimpin Jakarta tidak memilih-milih, terutama bagi kaum perempuan. Pram-Rano pun mendapatkan kain cukin bermotif ondel-ondel dari Sinta Nuriyah.

"Agar semuanya diperhatikan dengan seksama baik perempuan dan laki-laki sama saja. Dalam Al Quran pun dikatakan perempuan adalah pakaian bagi laki-laki dan kamu laki-laki adalah pakaian bagi perempuan," ucap Sinta saat memberikan cukin ke Pram-Doel.

Bagi Sinta, tua muda sama saja, semuanya punya hak hidup, punya hak masing-masing. Dari yang pemuda mempunya hak sebagai pemuda, dari seorang istri mempunyai hak sebagai seorang istri, seorang janda mempunyai hak sebagai seorang janda. "Tidak boleh dibeda-bedakan semuanya, ini anak manusia ciptaan Tuhan," tambahnya.

Sinta Nuriyah juga menekankan agar semua warga diberlakukan dengan sebaiknya sebagai anak bangsa.

"Saya berpesan agar semua diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Diperlakukan sebagai anak bangsa Indonesia yang terhormat yang memiliki martabat tinggi, itu harus dijaga. Jangan sampai, martabat Bangsa Indonesia merendah hanya karena kesalahan yang sedikit baik sengaja atau tidak sengaja. Karena itu, harus menjaga keberhati-hatiannya untuk seluruh rakyat Indonesia atau rakyat Jakarta," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)