Ridwan Kamil: Dukungan Projo Adalah Dukungan Jokowi

SOLO - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menilai jika dukungan Relawan Pro Jokowi (Projo) adalah wujud dukungan Presiden Ke-7 Republik Indonesia terhadap tokoh tertentu.

Hal tersebut diungkapkan pria yang akrab disapa Kang Emil itu setelah pertemuan empat mata dengan Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (1/11/2024).

Seperti diketahui, Projo telah mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Cagub nomor urut 1 di pemilihan kepala daerah Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (Rido), pada Rabu 30 Oktober 2024.

"Alhamdulillah, kemarin Projo mendeklarasikan dukungan, tentunya sudah mendapatkan restu pak Jokowi," ujar Kang Emil saat diwawancarai.

Menurutnya, dukungan yang dideklarasikan Projo sudah mendapatkan restu dari Jokowi. "Kan gak mungkin Projo inikan organisasi yang logonya saja wajah nya beliau tentu ada berkenan dari beliau," ujar dia.

Sementara itu, dalam pertemuannya dengan Jokowi yang berlangsung selama kurang lebih 50 menit itu, Kang Emil menuturkan adanya instruksi khusus dari Jokowi terkait Pilgub Jakarta.

Jokowi meminta Emil agar menjadi pemimpin yang adil, pancasilais serta paham tantangan ke depan. "Hal-hal tentang ini aja prinsip-prinsip membangun kota yang harus adil, menjadi pemimpin yang pancasilais yang merangkul semua orang, pemimpin yang harus paham tantangan ke depan mungkin lima tahun ke depan berbeda ya seperti apa. Tapi intinya saya belajar dengan Pak Jokowi salah satunya sempat menjadi Gubernur Jakarta," pungkasnya.

(Arief Setyadi )