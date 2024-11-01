Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Bawa Oleh-Oleh Kue Lapis Bogor, Berharap Jokowi Ikut Kampanye

Romensy August , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |17:11 WIB
Ridwan Kamil Bawa Oleh-Oleh Kue Lapis Bogor, Berharap Jokowi Ikut Kampanye
Ridwan Kamil bertemu Jokowi di Solo (Foto : Okezone)
A
A
A

SOLO - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil membawa buah tangan ke Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Sumber Banjarsari Solo, Jumat (1/11/2024). Ia memberikan kue Lapis Bogor yang dikemas dengan tas warna merah muda. 

"Pak Jokowi kan dulu pernah tinggal di Bogor lama, itu kue Lapis Bogor. Mudah-mudahan kesukaan beliau, agar ingat pernah ada di tanah Bogor, dulu jauh-jauh dari Solo," ujarnya saat ditanya soal oleh-oleh yang untuk Jokowi.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekira 50 menit itu, Kang Emil, sapaan akrabnya, mengaku membicarakan seputar pengalaman Jokowi ketika menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Selain itu, dirinya juga berharap Jokowi bisa ikut kampnye bersamanya pada Pilkada Jakarta 2024.

"Tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta. Kan dulu Pak Jokowi Gubernur Jakarta juga, untuk membekali saya dengan hal-hal terkait masa depannya seperti apa," ujarnya. 

Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) ini mengungkapkan secara keseluruhan pembicaraannya dengan Jokowi kebanyakan adalah nasihat. "Sembilan puluh persen nasihat-nasihat lah, untuk saya yang masih muda ini. Untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi," lanjut dia. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179536//atalia-biOz_large.jpg
Atalia Ungkap, dalam Setiap Kebersamaan Pasti Berani untuk Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3179968//kereta_cepat-R1rB_large.jpg
Jokowi Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Bukan Kerugian tapi Investasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/470/3179965//jokowi-IwRv_large.png
Efek Rumah Pensiun Jokowi, Harga Tanah Tembus Rp17 Juta per Meter Persegi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179532//atalia-CE8w_large.jpg
Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement