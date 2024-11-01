Ridwan Kamil Bawa Oleh-Oleh Kue Lapis Bogor, Berharap Jokowi Ikut Kampanye

SOLO - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil membawa buah tangan ke Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Sumber Banjarsari Solo, Jumat (1/11/2024). Ia memberikan kue Lapis Bogor yang dikemas dengan tas warna merah muda.

"Pak Jokowi kan dulu pernah tinggal di Bogor lama, itu kue Lapis Bogor. Mudah-mudahan kesukaan beliau, agar ingat pernah ada di tanah Bogor, dulu jauh-jauh dari Solo," ujarnya saat ditanya soal oleh-oleh yang untuk Jokowi.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekira 50 menit itu, Kang Emil, sapaan akrabnya, mengaku membicarakan seputar pengalaman Jokowi ketika menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Selain itu, dirinya juga berharap Jokowi bisa ikut kampnye bersamanya pada Pilkada Jakarta 2024.

"Tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta. Kan dulu Pak Jokowi Gubernur Jakarta juga, untuk membekali saya dengan hal-hal terkait masa depannya seperti apa," ujarnya.

Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) ini mengungkapkan secara keseluruhan pembicaraannya dengan Jokowi kebanyakan adalah nasihat. "Sembilan puluh persen nasihat-nasihat lah, untuk saya yang masih muda ini. Untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi," lanjut dia.