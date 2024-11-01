Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Pria di Bogor Tewas Tertimpa Pohon Tumbang, Korban Hendak Pulang ke Rumah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |18:35 WIB
Kronologi Pria di Bogor Tewas Tertimpa Pohon Tumbang, Korban Hendak Pulang ke Rumah
Pohon Tumbang di Bogor
A
A
A

BOGOR - Korban tewas dalam insiden dahan patah atau pohon tumbang di Jalan Tentara Pelajar, Kota Bogor merupakan pemotor yang sedang melintas.

"Diketahui korban sedang berboncengan dalam perjalanan menuju arah pulang ke rumah," kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bogor Hidayatulloh dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.00 WIB. Batang pohon jenis angsana yang diduga rapuh itu pun patah dan menimpa korban dan satu rekannya.

"Korban meninggal dunia Muhammad Rafly dan temannya Dendif luka ringan," jelasnya.

Diduga, batang pohon tersebut patah karena sudah rapuh. Selanjutnya, korban dibawa ke RSUD Kota Bogor sambil menunggu pihak keluarga datang.

"Korban sudah dievakuasi dan kondisi lalu lintas ramai lancar," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pohon BPBD bogor Pohon Tumbang
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181718//mayat-lNPX_large.jpg
Detik-Detik Pemuda di Bojonggede Tewas Dihabisi 3 Pelaku Gegara Tak Pinjamkan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181094//viral-VSQp_large.jpg
Breaking News! Hujan Deras Sebabkan Pohon Tumbang dan Timpa 3 Mobil di Bioskop Megaria Cikini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180757//pohon-dYJp_large.jpg
Waspada Cuaca Ekstrem, Hindari Melintas di Bawah Pohon Tua Saat Hujan Disertai Angin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180622//banjir_di_ulujami_pesanggrahan-Cdi2_large.jpg
Delapan RT di Ulujami Pesanggrahan Terendam Banjir, Warga: Seminggu Bisa Tiga Kali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180600//banjir-I87Q_large.jpg
Tanggul di Pondok Kacang Prima Tangsel Jebol, Puluhan Rumah Warga Kebanjiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180455//pramono-8ARW_large.jpg
Pramono Sampaikan Belasungkawa kepada Satu Korban Tewas Pohon Tumbang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement