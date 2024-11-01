Kronologi Pria di Bogor Tewas Tertimpa Pohon Tumbang, Korban Hendak Pulang ke Rumah

BOGOR - Korban tewas dalam insiden dahan patah atau pohon tumbang di Jalan Tentara Pelajar, Kota Bogor merupakan pemotor yang sedang melintas.

"Diketahui korban sedang berboncengan dalam perjalanan menuju arah pulang ke rumah," kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Bogor Hidayatulloh dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.00 WIB. Batang pohon jenis angsana yang diduga rapuh itu pun patah dan menimpa korban dan satu rekannya.

"Korban meninggal dunia Muhammad Rafly dan temannya Dendif luka ringan," jelasnya.

Diduga, batang pohon tersebut patah karena sudah rapuh. Selanjutnya, korban dibawa ke RSUD Kota Bogor sambil menunggu pihak keluarga datang.

"Korban sudah dievakuasi dan kondisi lalu lintas ramai lancar," pungkasnya.