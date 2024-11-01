Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sopir Truk Ugal-ugalan Tabrak Puluhan Kendaraan di Tangerang Positif Narkoba

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |19:32 WIB
Sopir Truk Ugal-ugalan Tabrak Puluhan Kendaraan di Tangerang Positif Narkoba
Sopir truk ugal-ugalan tabrak sejumlah kendaraan (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pria inisial JFC, sopir truk ugal-ugalan yang menabrak puluhan kendaraan di Cipondoh, Kota Tangerang pada Kamis 31 Oktober 2024 positif mengonsumsi narkoba. Hal itu diketahui berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan terhadap pelaku utama kecelakaan tersebut.

"Sudah kita lakukan tes urine, dari test urine ini dinyatakan bahwa sopir urinenya mengandung metapetamine,” kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho, Jumat (1/11/2024).

Zain mengungkapkan, indikasi sopir mengonsumsi narkoba dikuatkan oleh temuan polisi saat menggeledah truk yang dikendarai sopir. Polisi ternyata juga menemukan sabu di truk itu.

“Saat ini, kita sedang kembangkan dan kita lakukan penggeledahan terhadap truknya dan kita temukan barang bukti yang lain juga terkait masalah narkoba,” ungkapnya.

“Jenis sabu ya (yang ditemukan),” sambung dia.

JFN sempat harus dilarikan ke rumah sakit usai diamuk massa. Polisi belum bisa meminta keterangan sopir lantaran kondisi yang belum stabil.

“Untuk pelaku alhamdulillah tadi pagi sudah sadar, ya namun masih belum bisa dimintai keterangan karena belum stabil ya nunggu stabil nanti baru kita akan mintai keterangan,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
