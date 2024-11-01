Curhat1n Jakarta: Paslon Pilkada RIDO Bakal Hadirkan 1 Juta Lapangan Kerja Baru

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono semakin membangun kemistri dengan masyarakat Jakarta. Melalui program Curhat1n Jakarta ini, para relawan pasangan RIDO menjemput bola ke setiap titik di wilayah Jakarta untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat.

Salah satunya saat Curhat1n Jakarta berkunjung menyapa masyarakat di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Relawan Silarurahmi RIDO, Amri Akbar mengungkap kegiatan ini bertujuan agar masyarakat Jakarta semakin paham akan program yang diusung oleh Paslon RIDO.

“Pada dasarnya kita ingin mensosialisasikan terkait program prioritas pasangan RIDO. Disamping itu, kita mencoba menyerap saran-saran dari warga sekiranya apa yang dibutuhkan sehingga tidak terjadi ketimpangan antara program dengan masalah yang diharapkan masyarakat bisa segera diselesaikan,” ungkap Amri saat ditemui di kawasan Johar Baru, Jumat (1/11/2024).

Sementara itu, agenda Curhat1n Jakarta ini berisi dialog bersama masyarakat. Terlihat warga begitu antusias membahas perihal permasalahan lapangan kerja yanh masih menjadi keluh kesah mereka.

Amri menjelaskan kegiatan ini nantinya akan disampaikan kepada Paslon RIDO dan tentunya menjadi tampungan agar bisa diselesaikan. Masyarakat pun dengan antusias menyampaikan pendapat dan keluh kesah mereka agar bisa ditangani oleh Paslon RIDO saat terpilih.