HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berdayakan Kaum Perempuan, RIDO Bakal Bangun Sekolah Vokasi

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |20:22 WIB
Berdayakan Kaum Perempuan, RIDO Bakal Bangun Sekolah Vokasi
Angkie Yudhistia
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) berencana membangun pendidikan vokasi bagi kaum perempuan, target bisa direalisasikan bila paslon nomor urut satu ini bisa memenangkan pemilihan kepala (pilkada) Jakarta.

Rencana pendirian sekolah vokasi bagi kaum hawa disampaikan langsung Juru Bicara (Jubir) RIDO Bidang Sosial sekaligus Bendahara Umum Partai Perindo, Angkie Yudistia.

Dia menyebut, sekolah bakal disesuaikan dengan kebutuhan dari komunitas perempuan. Misalnya di bidang vokasi untuk meningkatkan soft skill dan hard skill. 

“Kita pilih dari soft skillnya dulu, bagaimana perempuan ini tentang soft skill-nya untuk kita tingkatkan. Dan hard skill-nya juga kita maksimalkan,” ujar Angkie saat diskusi relawan Perempuan di Era RIDO, Jumat (1/11/2024).

Nantinya, tim RIDO melakukan asesmen agar bisa memperoleh gambaran yang lebih konkrit atas kebutuhan para perempuan. 

“Itu disesuaikan dari mana? Tentunya kita mendengarkan lebih banyak kebutuhan dengan asesmen,” paparnya.

Angkie memandang, kaum perempuan merupakan kelompok rentan yang kerap mengalami kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Kekerasan terhadap perempuan bahkan lumrah terjadi. Di mana, ada pelanggaran atas hak perempuan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, ekonomi, dan psikologis. 

 

