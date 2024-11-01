Gelar Dialog, Relawan RIDO Soroti Isu Kekerasan Perempuan

JAKARTA - Relawan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menyoroti isu kekerasan terhadap perempuan. Perkara itu dibahas dalam forum diskusi ihwal ‘Perempuan di Era RIDO’, Jumat (1/11/2024).

Ketua Bidang Penggalangan Relawan RIDO, Miea Kusuma mengatakan, persoalan yang dialami kaum hawa dan strategi mengatasinya menjadi fokus paslon nomor urut satu.

Apalagi, kaum perempuan merupakan kelompok rentan yang kerap mengalami kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Kekerasan terhadap perempuan bahkan lumrah terjadi. Di mana, ada pelanggaran atas hak perempuan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, ekonomi, dan psikologis.

“Jadi di sini kita membahas, ada beberapa narasumber juga, ada Jubir (Juru Bicara) dari paslon juga, kita membahas tentang permasalahan yang sekarang terjadi,” ujar Miea Kusuma saat ditemui di Kantor DPD I Partai Golkar, Cikini, Jakarta.

Miea memastikan, Ridwan Kamil-Suswono bisa memberi solusi atas isu perempuan di Jakarta. Bahkan, masyarakat bisa merasakan manfaat besar dari kepemimpinan RIDO, bila nanti memenangkan pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Dan kemudian kira-kira apa sih yang akan dilakukan pada saat nanti, masa atau era ketika RIDO nanti menang dan kemudian memimpin Jakarta,” paparnya.

“Jadi nanti pada saat Ridho menjabat, apa sih persoalan yang kemudian nanti bisa dipecahkan, dan kemudian ibu-ibu ini atau para remaja-remaja ini bisa merasakan manfaat dari kepemimpin nanti,” jelasnya.