Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gelar Dialog, Relawan RIDO Soroti Isu Kekerasan Perempuan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |20:36 WIB
Gelar Dialog, Relawan RIDO Soroti Isu Kekerasan Perempuan
Dialog relawan perempuan RIDO
A
A
A

JAKARTA - Relawan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menyoroti isu kekerasan terhadap perempuan. Perkara itu dibahas dalam forum diskusi ihwal ‘Perempuan di Era RIDO’, Jumat (1/11/2024).

Ketua Bidang Penggalangan Relawan RIDO, Miea Kusuma mengatakan, persoalan yang dialami kaum hawa dan strategi mengatasinya menjadi fokus paslon nomor urut satu.

Apalagi, kaum perempuan merupakan kelompok rentan yang kerap mengalami kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Kekerasan terhadap perempuan bahkan lumrah terjadi. Di mana, ada pelanggaran atas hak perempuan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, ekonomi, dan psikologis. 

“Jadi di sini kita membahas, ada beberapa narasumber juga, ada Jubir (Juru Bicara) dari paslon juga, kita membahas tentang permasalahan yang sekarang terjadi,” ujar Miea Kusuma saat ditemui di Kantor DPD I Partai Golkar, Cikini, Jakarta. 

Miea memastikan, Ridwan Kamil-Suswono bisa memberi solusi atas isu perempuan di Jakarta. Bahkan, masyarakat bisa merasakan manfaat besar dari kepemimpinan RIDO, bila nanti memenangkan pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Dan kemudian kira-kira apa sih yang akan dilakukan pada saat nanti, masa atau era ketika RIDO nanti menang dan kemudian memimpin Jakarta,” paparnya.

“Jadi nanti pada saat Ridho menjabat, apa sih persoalan yang kemudian nanti bisa dipecahkan, dan kemudian ibu-ibu ini atau para remaja-remaja ini bisa merasakan manfaat dari kepemimpin nanti,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179536//atalia-biOz_large.jpg
Atalia Ungkap, dalam Setiap Kebersamaan Pasti Berani untuk Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179532//atalia-CE8w_large.jpg
Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079//viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement