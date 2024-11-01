Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suswono Janjikan Akses Kesehatan Mudah untuk Lansia

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |20:36 WIB
Suswono Janjikan Akses Kesehatan Mudah untuk Lansia
Cawagub Jakarta Suswono (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut 1, Suswono menyambangi warga di kawasan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Dalam kunjungan itu, Suswono menjanjikan mudahnya akses kesehatan di bawah kepemimpinannya bersama Calon Gubernur Ridwan Kamil.

“Yang lansia bu, nanti kalau sakit tidak perlu ke Puskesmas atau rumah sakit, nanti dokternya yang datang ke rumah. Tapi tolong jangan sering-sering sakit ya, lebih baik sehat,” kata Suswono, Jumat (1/11/2024).

Dalam kunjungan tersebut, Suswono juga mengungkap program PETIS yakni pendidikan gratis. Ia menekankan program ini digagas agar anak-anak bisa mengenyam pendidikan.

“Ada PETIS bu, pendidikan gratis, tidak hanya di negeri, di swasta gratis. Jadi, insya allah tidak ada alasan anak tidak sekolah,” tandasnya.

(Arief Setyadi )

      
