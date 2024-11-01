Antusias Warga Johar Baru di Program RIDO Curhat1n Jakarta, Ingin Dapat Pekerjaan Layak

JAKARTA - Kegiatan Curhat1n Jakarta dari Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono berkunjung menyapa masyarakat di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kemistri sekaligus mendengarkan keluh kesah masyarakat Jakarta yang siap dibenahi Paslon RIDO.

Kegiatan di Jalan Keramat Pulo Gundul, RT 02/RW 13, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat ini berlangsung baik dan disambur antusias warga setempat. Bersama para relawan dari RIDO, masyarakat curhat perihal masalah di pemukiman mereka salah satunya perihal sulitnya mencari pekerjaan.

Hal ini diungkap oleh Vicki, salah satu warga Johar Baru. Ia mengungkap persoalan lapangan pekerjaan masih jadi permasalahan yang dialami warga.

“Banyak (pengangguran), karena kendalanya di jasa, umur dan kurang kemampuannya,” ungkap Vicki kepada MMC Portal Indonesia, Jumat (1/11/2024).

Vicki menjelaskan permasalahan lapangan kerja ini masih menjadi hal yang utama di pemukimannya. Banyak masyarakat usia produktif belum mendapat pekerjaan karena kendala umur hingga keterampilan yanh mereka miliki masih belum sepadan.

Untuk itu, ia berharap curhatannya bisa sampai pada Paslon RIDO dan ditinjau lebih lanjut agar bisa diatasi secara merata. Vicki pun berharap Paslon RIDO bisa membangun Jakarta lebih baik lagi dan bantuannya bisa merata, termasuk permasalahan lapangan pekerjaan di pemukimannya.