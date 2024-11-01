Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis, Kakak Adik di Bogor Tewas Tertabrak Truk

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |21:26 WIB
Tragis, Kakak Adik di Bogor Tewas Tertabrak Truk
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Kecelakaan antara truk dengan motor terjadi di Jalan Alternatif Cihideung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua orang dilaporkan meninggal dunia dan satu orang lainnya luka-luka.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi pukul 14.20 WIB. Awalnya, truk F 8565 HC yang dikendarai YS (26) bergerak dari arah Pasir Pogor menuju Nagrak.

"Kondisi jalan lurus menurun," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Setibanya di lokasi, pengemudi truk tidak dapat mengendalikan laju kendaraan dan membentur motor F 3609 IT yang searah di depannya. Tidak sampai di situ, truk terus melaju membentur tiang listrik.

"Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Dalam kejadian ini, pengendara motor berinisial S (21) meninggal dunia di lokasi dan adiknya yang dibonceng MA (13) meninggal dunia usai dibawa ke rumah sakit. Sedangkan, satu korban lain berinisial MR (3) yang juga penumpang motor luka-luka.

"Korban meninggal dunia dua orang (kakak dan adik) dan satu orang luka ringan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179504/kecelakaan-8rOj_large.jpg
Bus Terguling di Tol Semarang-Batang, 3 Orang Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement