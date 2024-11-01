Tragis, Kakak Adik di Bogor Tewas Tertabrak Truk

BOGOR - Kecelakaan antara truk dengan motor terjadi di Jalan Alternatif Cihideung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua orang dilaporkan meninggal dunia dan satu orang lainnya luka-luka.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi pukul 14.20 WIB. Awalnya, truk F 8565 HC yang dikendarai YS (26) bergerak dari arah Pasir Pogor menuju Nagrak.

"Kondisi jalan lurus menurun," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Setibanya di lokasi, pengemudi truk tidak dapat mengendalikan laju kendaraan dan membentur motor F 3609 IT yang searah di depannya. Tidak sampai di situ, truk terus melaju membentur tiang listrik.

"Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Dalam kejadian ini, pengendara motor berinisial S (21) meninggal dunia di lokasi dan adiknya yang dibonceng MA (13) meninggal dunia usai dibawa ke rumah sakit. Sedangkan, satu korban lain berinisial MR (3) yang juga penumpang motor luka-luka.

"Korban meninggal dunia dua orang (kakak dan adik) dan satu orang luka ringan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )