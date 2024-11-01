Peduli Santri dan Guru, PBNU: Mereka Garda Terdepan Dakwah!

JAKARTA- NU Care-LAZISNU menggelar pelayanan kesehatan gratis bagi santri dan guru, di Pondok Pesantren Daarul Rahman dan Pondok Pesantren Nurul Amanah Jakarta Selatan. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Santri 2024.

Kegiatan yang juga didukung Prudential Syariah RMI PBNU, PP IPNU, dan PP IPPNU, ini memberikan manfaat pemeriksaan dan pengobatan gratis kepada 260 santri dan guru di wilayah tersebut.

Wakil Direktur Fundraising, Humas, dan IT NU Care-LAZISNU PBNU, Anik Rifqoh menjelaskan, bahwa para santri dan guru sebagai garda terdepan dalam dakwah keagamaan harus didukung kesehatannya.

“Sebagai garda terdepan dakwah, kita harus pastikan santri dan guru harus sehat semua. Melalui program ini, NU Care-LAZISNU berharap dapat menjangkau lebih banyak pesantren, memberikan manfaat bagi kesehatan santri dan guru sebagai bagian dari misi dakwah sosial NU Care-LAZISNU,”ujarnya, Jumat (1/11/2024).

Pihaknya juga menyampaikan bahwa kolaborasi antara NU Care-LAZISNU dan Prudential Syariah telah dimulai sejak tahun 2022, dengan berbagai program yang mencakup pilar kesehatan dan keselamatan, pilar pendidikan termasuk literasi dan inklusi, serta ekonomi syariah.

Sementara itu, pengurus asosiasi pondok pesantren atau Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU, Kiai Muhammad Hilmi Assidiqi Aroqi mengatakan bahwa kegiatan Layanan Kesehatan ini sangat baik dan bermanfaat bagi santri, keluarga pesantren, serta masyarakat.

”Ini (kegiatan) juga merupakan bagian tak terpisahkan dari program besar yang dicanangkan oleh Rais Aam dan Ketua Umum PBNU, yaitu ‘Merawat Jagat dan Membangun Peradaban’. Untuk bisa ‘Merawat Jagat dan Membangun Peradaban’, maka SDM dalam hal ini santri dan para gurunya harus sehat terlebih dulu,” ujar Kiai Hilmi.

Kegiatan layanan kesehatan ini juga mendapat respons positif dari Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Amanah Jakarta Selatan, Kiai Muhammad Sholihin Harasyi.