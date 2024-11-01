Ridwan Kamil Bertemu Presiden Prabowo dan Jokowi dalam Dua Hari ini, Zaki Iskandar: Beliau Berdua Dukung RIDO Pimpin Jakarta

JAKARTA - Dalam dua hari berturut-turut, Ridwan Kamil bertemu Presiden Prabowo dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto berlangsung di rumah makan Padang di Kawasan Sabang, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024)

Presiden Prabowo mengunggah tiga foto terkait momen pertemuan tersebut di akun Instagram pribadinya @prabowo, Jumat (1/11/2024).

"Makan malam dengan Kang Ridwan Kamil di rumah makan Garuda, Jl. Sabang, Jakarta Pusat," tulis Presiden di akun Instagramnya.

Sehari setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo, Cagub Jakarta nomor urut 01 itu berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Banjarsari Solo, Jumat (1/11/2024) siang.

Ridwan Kamil tiba di rumah Jokowi pukul 14.32 WIB. Mantan gubernur Jawa Barat ini langsung berbicara empat mata dengan Jokowi.

Keakraban tampak antara Ridwan Kamil bersama dua tokoh tersebut. Hal ini terlihat dari foto yang menampilkan tokoh bangsa itu saling tertawa lepas.

Menanggapi pertemuan tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, mengatakan bahwa Ridwan Kamil memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo dan Jokowi.

"Mereka memiliki hubungan sangat baik. Pak Ridwan Kamil cukup dekat dengan Pak Prabowo, juga dengan Presiden Jokowi," kata Zaki Iskandar pada wartawan, Jumat (01/11/2024).

Zaki yang juga ketua Dewan Pengarah Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) ini menyebut, kedekatan Ridwan Kamil dengan Presiden Prabowo dan Jokowi dapat dilihat dari foto-foto pertemuan itu.