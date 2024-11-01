Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Bertemu Presiden Prabowo dan Jokowi dalam Dua Hari ini, Zaki Iskandar: Beliau Berdua Dukung RIDO Pimpin Jakarta

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |22:40 WIB
Ridwan Kamil Bertemu Presiden Prabowo dan Jokowi dalam Dua Hari ini, Zaki Iskandar: Beliau Berdua Dukung RIDO Pimpin Jakarta
Ridwan kamil dan Jokowi
A
A
A

JAKARTA - Dalam dua hari berturut-turut, Ridwan Kamil bertemu Presiden Prabowo dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 

Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto berlangsung di rumah makan Padang di Kawasan Sabang, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024)

Presiden Prabowo mengunggah tiga foto terkait momen pertemuan tersebut di akun Instagram pribadinya @prabowo, Jumat (1/11/2024). 

"Makan malam dengan Kang Ridwan Kamil di rumah makan Garuda, Jl. Sabang, Jakarta Pusat," tulis Presiden di akun Instagramnya.

Sehari setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo, Cagub Jakarta nomor urut 01 itu berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Banjarsari Solo, Jumat (1/11/2024) siang. 

Ridwan Kamil tiba di rumah Jokowi pukul 14.32 WIB. Mantan gubernur Jawa Barat ini langsung berbicara empat mata dengan Jokowi.

Keakraban tampak antara Ridwan Kamil bersama dua tokoh tersebut. Hal ini terlihat dari foto yang menampilkan tokoh bangsa itu saling tertawa lepas.

Menanggapi pertemuan tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, mengatakan bahwa Ridwan Kamil memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo dan Jokowi.

"Mereka memiliki hubungan sangat baik. Pak Ridwan Kamil cukup dekat dengan Pak Prabowo, juga dengan Presiden Jokowi," kata Zaki Iskandar pada wartawan, Jumat (01/11/2024).

Zaki yang juga ketua Dewan Pengarah Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) ini menyebut, kedekatan Ridwan Kamil dengan Presiden Prabowo dan Jokowi dapat dilihat dari foto-foto pertemuan itu. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179536//atalia-biOz_large.jpg
Atalia Ungkap, dalam Setiap Kebersamaan Pasti Berani untuk Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179532//atalia-CE8w_large.jpg
Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079//viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement