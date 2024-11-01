Bertemu, Jokowi Puji Strategi Ridwan Kamil Jadikan Jakarta Kota Global

SOLO - Setelah santap malam dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta Pusat, Ridwan Kamil mengunjungi kota kelahiran Joko Widodo pada Jumat (1/11/2024).

Tujuannya, memenuhi undangan Presiden RI ke-7 tersebut dalam rangka silaturahmi serta berdialog terkait pengembangan Jakarta ke depannya.

Mengenakan kemeja biru langit dengan tekstur katun ringan, Kang Emil, panggilan akrab calon gubernur Jakarta nomor urut 1, diterima di kediaman pribadi Jokowi sekitar pukul 14.30 WIB.

“Saya sebagai yang lebih muda meminta masukan dan nasihat dari tokoh-tokoh senior. Pak Jokowi kita tahu juga dulunya gubernur Jakarta, jadi tadi saya secara khusus mendapat pembekalan dari beliau tentang Jakarta ke depannya,” tuturnya setelah pertemuan empat mata dengan Jokowi.

Dalam tatap muka tersebut, “90 persen isinya nasihat buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan membawa lebih banyak prestasi bagi Jakarta,” kata Ridwan Kamil.

“Saya dulu membantu Pak Jokowi sebagai gubernur Jabar, hingga hari ini saya juga masih menjadi kurator IKN, tapi baru sekarang ini saya bisa bertemu fisik dengan beliau dan menyampaikan terima kasih saya secara langsung,” tambahnya.

Jokowi mengapresiasi kehadiran Ridwan Kamil dan melontarkan pujian terhadap strategi yang disiapkan mantan gubernur Jawa Barat tersebut guna mendorong Jakarta menjadi kota global. Jika terpilih menjadi pemimpin Jakarta, Ridwan Kamil akan menggulirkan program hunian terpadu dan terjangkau, menambah jangkauan transportasi publik ke wilayah aglomerasi, perluasan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, pembukaan satu juta lapangan kerja, serta penguatan ketahanan pangan dan pasar sembako murah.