Relawan Pengusaha Pejuang Bersatu Yakin Pasangan RIDO Menang 1 Putaran di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Relawan Pengusaha Pejuang Bersatu mendukung pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono alias RIDO. Relawan itu yakin RIDO mampu memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran.

"Kami optimis pasangan RIDO dapat memenangkan pilkada satu putaran," kata Ketua Dewan Pembina Relawan Pengusaha Pejuang Bersatu, Ryan Haroen Jumat (1/11/2024).

Bahkan Relawan Pengusaha Pejuang Bersatu juga dipastikan menggerakan organisasinya di Jakarta. Salah satu cara kerjanya ialah mensosialisasikan program-program gagasan pasangan RIDO.

"Kami akan bergerak di seluruh wilayah Jakarta mensosialiasikan program RIDO," ungkapnya.

Relawan Penguasa Pejuang Bersatu juga menggelar sembako murah bagi warga. Program ini sekaligus mensosialiasikan gagasan RIDO yang berkomitmen menyediakan kebutuhan murah bagi masyarakat.

"Ini sebenarnya merupakan inisiatif dari Relawan Pengusaha Pejuang Bersatu yang isinya anak muda di enam wilayah Jakarta. ingin membagi keberkahan dan juga ingin memastikan kesejahteraan rakyat akan menjadi prioritas utama pasangan RIDO," ujar Ryan.



(Khafid Mardiyansyah)