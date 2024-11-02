Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cawagub Suswono Gelar Tebus Murah Bareng Relawan: Kebutuhan Utama Rakyat Jakarta Harus Terpenuhi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |04:01 WIB
Cawagub Suswono Gelar Tebus Murah Bareng Relawan: Kebutuhan Utama Rakyat Jakarta Harus Terpenuhi
Suswono
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono menghadiri acara tebus murah yang digagas Relawan Pengusaha Pejuang Bersatu. Agenda bertajuk 'Temu Yuk' ini digelar di Pinang Ranti, Jakarta Timur pada Jumat (1/11).

Kegiatan itu diapresiasi langsung Suswono. Ia meyakini acara itu sangat bermanfaat sebab bisa membuat kebutuhan utama rakyat Jakarta dapat terpenuhi.

"Salah satu yang kita lakukan adalah sembako murah ini. Karena kita harapkan, rakyat Jakarta bisa kebutuhan utamanya terpenuhi," ucap Suswono.

Menurut Suswono, program yang memudahkan kebutuhan hidup masyarakat Jakarta memang menjadi prioritas utama pasangan Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO). Dalam kesempatan itu Suswono juga menjelaskan program gagasan pasangan RK dan dia yang lainnya, misalnya saja program Semur yakni Sembako Murah, Bakwan yaitu Bangun Kota Rawat Lingkungan, Kue Putu yang memiliki arti Kemanapun Irit dan Hemat Waktu, Ketupat Kredit Tanpa Bunga Akses Cepat, hingga Petis Pendidikan Gratis.

Ketua Dewan Pembina Pengusaha Pejuang Bersatu, Ryan Haroen dalam kesempatan yang sama membeberkan bahwa program ini merupakan inisiasi organisasi relawan. Mereka menyadari bahwa kebutuhan masyarakat perlu dipenuhi.

Halaman:
1 2
      
