Punya Pengalaman, Pemuda di Cengkareng Yakin Ridwan Kamil Bisa Pimpin Jakarta

JAKARTA - Pemuda asal Kampung Duri, Dias optimis calon Gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil bisa memimpin Jakarta. Dias menilai sosok Ridwan Kamil memiliki segudang pengalaman.

"Sosok Ridwan Kamil sudah pasti bagus, pengalamannya banyak sudah pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Wali Kota juga sudah pernah, yakin bisa memimpin Jakarta," kata Dias saat ditemui dalam agenda CURHAT1N Jakarta, di Kampung Duri RT005/RW005, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

Dias sendiri mengaku telah mengamati program-program yang digagas pasangan Ridwan Kamil-Suswono itu. Ia juga mengaku suka dengan program pemberdayaan kalangan pemuda yang digagas RIDO dengan tajuk Jakarta Digital Academy.