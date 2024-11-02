Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Punya Pengalaman, Pemuda di Cengkareng Yakin Ridwan Kamil Bisa Pimpin Jakarta

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |07:05 WIB
Punya Pengalaman, Pemuda di Cengkareng Yakin Ridwan Kamil Bisa Pimpin Jakarta
Cagub DKI Nomor urut 1 Ridwan Kamil (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemuda asal Kampung Duri, Dias optimis calon Gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil bisa memimpin Jakarta. Dias menilai sosok Ridwan Kamil memiliki segudang pengalaman.

"Sosok Ridwan Kamil sudah pasti bagus, pengalamannya banyak sudah pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Wali Kota juga sudah pernah, yakin bisa memimpin Jakarta," kata Dias saat ditemui dalam agenda CURHAT1N Jakarta, di Kampung Duri RT005/RW005, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

Dias sendiri mengaku telah mengamati program-program yang digagas pasangan Ridwan Kamil-Suswono itu. Ia juga mengaku suka dengan program pemberdayaan kalangan pemuda yang digagas RIDO dengan tajuk Jakarta Digital Academy.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179536//atalia-biOz_large.jpg
Atalia Ungkap, dalam Setiap Kebersamaan Pasti Berani untuk Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179532//atalia-CE8w_large.jpg
Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079//viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement