Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Besok, Pramono-Rano Karno Gelar Kampanye Akbar di Jakarta International Velodrome 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |08:58 WIB
Besok, Pramono-Rano Karno Gelar Kampanye Akbar di Jakarta International Velodrome 
Timses Pramono-Rano Karno (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub - Cawagub) Jakarta Nomor Urut 3, Pramono Anung - Rano Karno akan menggelar acara Festival Menyala di Jakarta International Velodrome (JIV), Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu 3 November 2024 besok.

Ketua Pelaksana Konferensi Pers Persiapan Konsolidasi Akbar Mas Pram Pramono & Bang Doel, Mazdjo Pray mengatakan, tujuan acara ini adalah membawa kebahagiaan, kegembiraan, happy-happy santai, tidak ada kebencian, tidak ada nuansa-nuansa yang berat.

“Festival Menyala bentuk kegiatannya sebenarnya adalah konsolidasi dari berbagai elemen. Ada relawan, ada simpatisan, ada perwakilan dari partai dan juga beberapa teman-teman yang membantu mas Pram dan Bang Doel selama,” kata Mazdjo Pray saat konferensi pers Persiapan Konsolidasi Akbar Pramono - Doel di Media Center Jalan Cemara 19.

Menurut Mazdjo, kayaknya tidak adil kalau mereka diajak ngobrol tapi ajak ngobrolnya bareng-bareng bisa sampai 15.000 orang.

“Untuk itulah diperlukanlah tempat yaitu diselenggarakan di Jakarta international velodrome di Rawamangun Jakarta Timur,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172978//pemerintah-Graz_large.jpg
Kompak! Pramono-Doel Suarakan Jaga Jakarta di Arena CFD Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/338/3149315//pramono_dan_rano_saat_berjoget_usai_upacara_hut_ke_498_jakarta-zZ47_large.jpg
Pramono-Doel Asyik Berjoget Usai Upacara HUT Ke-498 Jakarta di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148811//perindo-RZtm_large.jpg
Hadiri Pembukaan PRJ 2025, Sekjen AYP: Perindo Solid Dukung Pramono-Doel Wujudkan Jakarta Ramah dan Berbudaya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3141937//pram_rano-8hI7_large.jpg
Jelang 100 Hari Pram-Rano, DPRD DKI: Programnya Sesuai Arah dan Strategi Konkret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/338/3132257//megawati_soekarnoputri_dan_pramono_doel_di_hutan_lindung_angke_kapuk-UgGu_large.jpg
Pagi Ini, Megawati dan Pramono-Doel Tanam 7.500 Mangrove di Hutan Lindung Angke Kapuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3129006//halalbihalal_di_balaikota_jakarta-ne34_large.JPG
Pramono-Doel Gelar Halalbihalal di Pendopo Balaikota Pagi Ini, Ribuan ASN Antusias Antre
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement