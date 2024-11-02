Besok, Pramono-Rano Karno Gelar Kampanye Akbar di Jakarta International Velodrome

JAKARTA - Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub - Cawagub) Jakarta Nomor Urut 3, Pramono Anung - Rano Karno akan menggelar acara Festival Menyala di Jakarta International Velodrome (JIV), Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu 3 November 2024 besok.

Ketua Pelaksana Konferensi Pers Persiapan Konsolidasi Akbar Mas Pram Pramono & Bang Doel, Mazdjo Pray mengatakan, tujuan acara ini adalah membawa kebahagiaan, kegembiraan, happy-happy santai, tidak ada kebencian, tidak ada nuansa-nuansa yang berat.

“Festival Menyala bentuk kegiatannya sebenarnya adalah konsolidasi dari berbagai elemen. Ada relawan, ada simpatisan, ada perwakilan dari partai dan juga beberapa teman-teman yang membantu mas Pram dan Bang Doel selama,” kata Mazdjo Pray saat konferensi pers Persiapan Konsolidasi Akbar Pramono - Doel di Media Center Jalan Cemara 19.

Menurut Mazdjo, kayaknya tidak adil kalau mereka diajak ngobrol tapi ajak ngobrolnya bareng-bareng bisa sampai 15.000 orang.

“Untuk itulah diperlukanlah tempat yaitu diselenggarakan di Jakarta international velodrome di Rawamangun Jakarta Timur,” ujarnya.