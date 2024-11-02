Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usai Bertemu Jokowi, Ridwan Kamil: InsyaAllah Dukung Pasangan RIDO

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |10:33 WIB
Cagub DKI Nomor urut 1 Ridwan Kamil (foto: Okezone/Nur Khabibi)
JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil yakin Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) mendukung pasangan RIDO dalam Pilkada Jakarta 2024. Hal itu ia sampaikan setelah bertemu dengan Jokowi di Solo pada Jumat (1/11/2024). 


"Insyaallah secara pribadi mendukung pasangan RIDO," kata Kang Emil saat blusukan di Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (2/11/2024). 


Dalam kesempatan tersebut, eks Gubernur Jawa Barat itu mengaku berdiskusi dengan Jokowi tentang bagaimana membangun Jakarta. 


"Setengahnya (diskusi) tentang Jakarta karena beliau kan mantan gubernur Jakarta memberikan gagasan, konsep-konsep bagaimana membangun Jakarta," ujarnya. 


Diberitakan sebelumnya, Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil (Kang Emil) menemui Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) di Kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (1/11/2024) siang. 


Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) itu sendirian memasuki kediaman Jokowi sekitar pukul 14:40 WIB mengenakan busana kemeja putih dan celana panjang hitam. 

 

Halaman:
1 2
      
