Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Prajurit TNI Dikeroyok, 8 Orang Masih Diburu

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |11:32 WIB
Kasus Prajurit TNI Dikeroyok, 8 Orang Masih Diburu
Pengeroyokan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polri tengah memburu delapan orang pelaku pengeroyokan anggota TNI di wilayah Kebayoran Baru pada 30 Oktober 2024 pukul 02.00 dini hari.
 
"Untuk pelaku lain, yang berjumlah delapan orang, masih dilakukan pengejaran," kata Kanit Reskrim Polsek Metro Kebayoran Baru, Kompol Nunu Suparmi kepada wartawan, Sabtu (2/11/2024).

Nunu mengungkap, selain mengejar delapan pelaku terduga anggota ormas, pihaknya juga telah menetapkan satu tersangka bernama Abi Rezaldi dalam kasus tersebut.

"Benar, Polsek Metro Kebayoran Baru telah mengamankan satu orang tersangka atas dugaan tindak pidana pengeroyokan dan membawa senjata tajam," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178379//anak_dianiaya_ibu_tiri_hingga_tewas-wgY7_large.jpg
Sadis! Bocah 6 Tahun di Bojonggede Tewas Dianiaya Ibu Tiri Berhari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176285//kasus_pemukulan-MmiI_large.jpg
Niat Tagih Utang, Pria Ini Malah Diteriaki Maling hingga Dikepung Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/340/3171508//gojek-fbs1_large.jpg
Driver Dianiaya Perwira TNI di Pontianak, Gojek Janji Beri Perlindungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/340/3171466//ojol_dianiaya_perwira_tni-7MPS_large.jpg
Viral! Ojol Dianiaya Perwira TNI di Pontianak hingga Patah Tulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164721//pengeroyokan-nrNQ_large.jpg
Sudah Tetapkan 4 Tersangka, Polisi Masih Buru Pelaku Lain Pengeroyokan Wartawan dan Humas KLH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/340/3162556//pelaku-fJS3_large.jpg
Polisi Tangkap Tiga Penganiaya Bocah 10 Tahun dengan Cara Mengikat dan Menyundut Rokok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement