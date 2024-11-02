Kasus Prajurit TNI Dikeroyok, 8 Orang Masih Diburu

JAKARTA - Polri tengah memburu delapan orang pelaku pengeroyokan anggota TNI di wilayah Kebayoran Baru pada 30 Oktober 2024 pukul 02.00 dini hari.



"Untuk pelaku lain, yang berjumlah delapan orang, masih dilakukan pengejaran," kata Kanit Reskrim Polsek Metro Kebayoran Baru, Kompol Nunu Suparmi kepada wartawan, Sabtu (2/11/2024).

Nunu mengungkap, selain mengejar delapan pelaku terduga anggota ormas, pihaknya juga telah menetapkan satu tersangka bernama Abi Rezaldi dalam kasus tersebut.

"Benar, Polsek Metro Kebayoran Baru telah mengamankan satu orang tersangka atas dugaan tindak pidana pengeroyokan dan membawa senjata tajam," katanya.