Respons Santai Pramono Soal Jokowi Dukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menanggapi santai soal pertemuan Ridwan Kamil (RK) dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya di Solo, Jawa Tengah.

"Alhamdulillah," ucap Pramono saat ditemui di acara Rapimwil LDII Jakarta di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur pada Sabtu (2/11/2024).

Terkait RK hendak menjadikan Jokowi sebagai juru kampanye (jurkam) di Pilkada, Pramono pun hanya santai menanggapinya.

"Alhamdulillah," ujarnya.

Sebelumnya, Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil temui Presiden Ke 7, Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke 8, Prabowo Subianto dalam 2 hari terkahir.

Menariknya pertemuan itu terjadi setelah elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) versi Parameter Politik Indonesia mencatatkan angka 47,8 persen atau turun 5,6 persen.

Pertemuan pertama dengan Prabowo terjadi pada, Kamis 31 Oktober di Restoran Garuda, Sabang, Jakarta.

Pertemuan itu sempat dipublikasikan Prabowo melalui akun Instagram pribadi @prabowo yang terbit pada Jumat tengah malam.