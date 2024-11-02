Sapa Warga Cilandak, Ridwan Kamil Pamer Mobil Curhat

Cagub Jakarta Ridwan Kamil Pamer Mobil Curhat ke Warga Jakarta. Foto: Okezone/Nur Khabibi.

JAKARTA - Calon Gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil memamerkan salah satu tipe mobil curhat. Hal itu dilakukan saat Kang Emil menyapa warga Cilandak, Jakarta Selatan pada Sabtu (2/11/2024).

"Tipe namanya kapsul curhat, ukurannya kecil, curhatnya dengan zoom ya, jadi ruangannya ditutup pakai earphone, kemudian dia nge-zoom sesuai jadwal" kata Kang Emil di daerah Cilandak KKO, Jakarta Selatan.

Eks Gubernur Jawa Barat itu menyebutkan, nantinya akan ada tipe yang lebih besar. Nantinya, di tipe yang lebih besar masyarakat bisa curhat face to face dengan psikolog.

"Nanti ada tipe yang lebih besar, ketemu fisik orang, jadi ada yang sifatnya pakai apps, tidak bertemu, cukup chatting atau via voice," ujarnya.

"Yang kedua bertemu tapi secara zoom, yang ketiga bertemu fisik," sambungnya.

Eks Wali Kota Bandung itu melanjutkan, adanya mobil curhat ini sebagai upaya menurunkan tingkat stres warga Jakarta. Pasalnya, Jakarta menjadi urutan ke sembilan kota tingkat stres di dunia.