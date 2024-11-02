Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gudang Dekorasi di Bojongsari Depok Ludes Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp400 Juta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |13:59 WIB
Gudang Dekorasi di Bojongsari Depok Ludes Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp400 Juta
Petugas Padamkan Si Jago Merah. Foto: Dok IST.
A
A
A

DEPOK - Kebakaran melanda Gudang dekorasi di Jalan Serua Bulak RT 1/19, Pondok Petir, Bojongsari, Kota Depok pada Sabtu (2/11/2024). Peristiwa tersebut menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta.

"Gudang dekorasi. Kerugian ditaksir Rp400 juta," kata Kepala UPT Damkar Bojongsari, Munadi saat dikonfirmasi.

Munadi belum dapat memastikan penyebab kebakaran tersebut masih dalam penyelidikan. Sedangkan korban luka maupun jiwa tidak ada.

"Penyebab dalam penyelidikan. Korban nggak ada," ucapnya.

Lebih lanjut, Munadi mengatakan lima unit damkar dan delapan personel dikerahkan dalam proses pemadaman itu.

(Puteranegara Batubara)

      
