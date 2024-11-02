Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono-Rano Kampanye Akbar Besok, Kedepankan Riang Gembira 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |14:06 WIB
Pramono-Rano Kampanye Akbar Besok, Kedepankan Riang Gembira 
Cagub Jakarta Pramono Anung. Foto: Okezone/Refi Sandi.
A
A
A

JAKARTA - Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno bakal menggelar kampanye akbar bertajuk 'Festival Menyala' di Jakarta Internasional Velodrome (JIV), Rawamangun, Jakarta Timur pada Minggu, 3 November 2024, besok. Menanggapi hal itu, Pramono Anung mengaku kegiatan itu bakal mengedepankan suasana riang gembira dan tidak terlalu serius.

"Kampanye akbar 3 November, karena kampanyenya mau riang gembira, gak usah terlalu serius, Kita lebih joget joget, nyanyi, silahturahmi, ya tentunya harus ada poin yang disampaikan," kata Pramono kepada wartawan usai hadir di acara Rapimwil LDII Jakarta di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur pada Sabtu (2/11/2024).

Pramono menekankan setiap hari bersosialisasi dari kampung ke kampung terkait programnya bersama Bang Doel jika terpilih di Pilkada Jakarta 2024.

"Karena saya pribadi hampir setiap hari saya bersosialisasi dari kampung ke kampung. Hari ini aja udah acara ke empat. Iya di velodrome," ujarnya.

Sebelumnya, Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub - Cawagub) Jakarta Nomor Urut 3, Pramono Anung - Rano Karno akan menggelar acara Festival Menyala di Jakarta International Velodrome (JIV), Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (3/11) besok.

Ketua Pelaksana Konferensi Pers Persiapan Konsolidasi Akbar Mas Pram Pramono & Bang Doel, Mazdjo Pray mengatakan, tujuan acara ini adalah membawa kebahagiaan, kegembiraan, happy-happy santai, tidak ada kebencian, tidak ada nuansa-nuansa yang berat.

 

