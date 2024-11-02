Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Bakal Gunakan Medsosnya Bantu Promosikan Produk UMKM Warga

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |14:15 WIB
Ridwan Kamil Bakal Gunakan Medsosnya Bantu Promosikan Produk UMKM Warga
Cagub Jakarta Ridwan Kamil. Foto: Okezone/Nur Khabibi.
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menyatakan akan menggunakan media sosialnya untuk mempromosikan produk UMKM. Menurutnya, promosi digital menjadi salah satu hal yang penting dalam pasar terkini. 

"Saya akan mendorong promosi di akun gubernur misalkan ya, kan jarang-jarang punya follower 20 jutaan ibaratnya, itu nanti media promosi, sehari dua brand, konkret," kata Ridwan di daerah Cilandak KKO, Jakarta Selatan, Sabtu (2/11/2024). 

Eks Gubernur Jawa Barat itu melanjutkan, nantinya UMKM bisa menggunakan namanya dalam pemberian nama produk mereka. Menurutnya, hal ini sudah ia lakukan saat menjabat sebagai Gubernur Jabar. 

"Di provinsi sebelah dulu dipakai, toko galon Ridwan Kamil, toko siomay Kang Emil, tukang cukur Bang Emil, tambal ban," ujarnya.

"Pokoknya asal minta izin ya, dan tidak melanggar syariat, itu saya izinkan namanya dipakai demi rakyat naik usahanya." tegasnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement