Ridwan Kamil Bakal Gunakan Medsosnya Bantu Promosikan Produk UMKM Warga

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menyatakan akan menggunakan media sosialnya untuk mempromosikan produk UMKM. Menurutnya, promosi digital menjadi salah satu hal yang penting dalam pasar terkini.

"Saya akan mendorong promosi di akun gubernur misalkan ya, kan jarang-jarang punya follower 20 jutaan ibaratnya, itu nanti media promosi, sehari dua brand, konkret," kata Ridwan di daerah Cilandak KKO, Jakarta Selatan, Sabtu (2/11/2024).

Eks Gubernur Jawa Barat itu melanjutkan, nantinya UMKM bisa menggunakan namanya dalam pemberian nama produk mereka. Menurutnya, hal ini sudah ia lakukan saat menjabat sebagai Gubernur Jabar.

"Di provinsi sebelah dulu dipakai, toko galon Ridwan Kamil, toko siomay Kang Emil, tukang cukur Bang Emil, tambal ban," ujarnya.

"Pokoknya asal minta izin ya, dan tidak melanggar syariat, itu saya izinkan namanya dipakai demi rakyat naik usahanya." tegasnya.