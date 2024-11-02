Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Umrah Gratis, Warga Musi Banyuasin Terharu Ikut Kegiatan Manasik di Tangsel

Hambali , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |14:19 WIB
Umrah Gratis, Warga Musi Banyuasin Terharu Ikut Kegiatan Manasik di Tangsel
Calon Jamaah Asal Musi Banyuasin/Okezone
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Sebanyak 337 calon jamaah umrah mengikuti manasik di kawasan Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel). Mereka berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin dengan beragam profesi, dari ASN, marbot, santri, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kota Tangsel ditunjuk menjadi tempat manasik atau pembekalan bagi calon jemaah umroh dari Kabupaten Musi Banyuasin. Seluruh jemaah terdata melalui bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Musi Banyuasin.

Umrah gratis itu digelar rutin tiap tahun dengan peserta yang menenuhi kriteria tertentu. Salah satu calon jemaah umroh, Eva Susanti (44), mengaku begitu terharu bisa terbang ke tanah suci, suatu hal yang diimpikan sejak kecil.

"Alhamdulillah saat ini bisa ke tanah suci," ucapnya, ditemui sebelum keberangkatan, Sabtu (2/11/2024).

Dalam persiapan keberangkatan, para jemaah akan menjalani serangkaian manasik untuk mempersiapkan diri sebelum terbang menuju Arab Saudi.

"Semua kebutuhan diurus dengan baik, jadi saya bisa fokus untuk beribadah,” jelas Eva.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sendiri menjelaskan bahwa sebagian dari calon jemaah ini diserap dari aspirasi dewan. Selebihnya merupakan kebijakan pemerintah daerah.

"Inisiatif ini berasal dari aspirasi dewan yang menekankan pentingnya pembinaan mental dan spiritual, bukan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur," kata Kabag Kesra Pemkab Musi Banyuasin, Yulius Adi, di lokasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Haji Tangsel Umrah
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/398/3182261//haji-BNMt_large.jpg
Jadwal Haji 2026: Pemberangkatan, Puncak Ibadah, hingga Pemulangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/398/3182088//haji-HSjU_large.jpg
Jamaah Haji 2026 Berangkat Mulai 22 April, Puncak Ibadah 26 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/398/3181898//petugas_haji-9O5j_large.jpg
Seleksi Petugas Haji Dibuka Bulan Ini, Bimtek Januari-Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181723//menteri_haji_dan_umrah_mochamad_irfan_yusuf-d8k1_large.jpg
Wacana Peleburan BPKH ke Kemenhaj, Ini Respons Gus Irfan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181648//menteri_haji_dan_umrah_ri_mochammad_irfan_yusuf-pLqH_large.jpg
Menhaj: Biaya Haji 2026 Sudah Disepakati, Tunggu Keputusan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/398/3181490//wamenag_bertemu_menhaj-ORdn_large.jpeg
Wamenag Bertemu Menhaj Bahas Transisi Penyelenggaraan Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement