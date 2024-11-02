Umrah Gratis, Warga Musi Banyuasin Terharu Ikut Kegiatan Manasik di Tangsel

TANGERANG SELATAN - Sebanyak 337 calon jamaah umrah mengikuti manasik di kawasan Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel). Mereka berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin dengan beragam profesi, dari ASN, marbot, santri, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kota Tangsel ditunjuk menjadi tempat manasik atau pembekalan bagi calon jemaah umroh dari Kabupaten Musi Banyuasin. Seluruh jemaah terdata melalui bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Musi Banyuasin.

Umrah gratis itu digelar rutin tiap tahun dengan peserta yang menenuhi kriteria tertentu. Salah satu calon jemaah umroh, Eva Susanti (44), mengaku begitu terharu bisa terbang ke tanah suci, suatu hal yang diimpikan sejak kecil.

"Alhamdulillah saat ini bisa ke tanah suci," ucapnya, ditemui sebelum keberangkatan, Sabtu (2/11/2024).

Dalam persiapan keberangkatan, para jemaah akan menjalani serangkaian manasik untuk mempersiapkan diri sebelum terbang menuju Arab Saudi.

"Semua kebutuhan diurus dengan baik, jadi saya bisa fokus untuk beribadah,” jelas Eva.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sendiri menjelaskan bahwa sebagian dari calon jemaah ini diserap dari aspirasi dewan. Selebihnya merupakan kebijakan pemerintah daerah.

"Inisiatif ini berasal dari aspirasi dewan yang menekankan pentingnya pembinaan mental dan spiritual, bukan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur," kata Kabag Kesra Pemkab Musi Banyuasin, Yulius Adi, di lokasi.