INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalan Rusak hingga Kabel Semrawut di Tangsel Mulai Dibenahi

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |15:17 WIB
Jalan Rusak hingga Kabel Semrawut di Tangsel Mulai Dibenahi
Illustrasi perapihan kabel (foto: Okezone)
TANGSEL - Pembangunan infrastruktur jalan yang mencakup Jalan Legoso Raya - Jalan Tarumanegara - Jalan Kertamukti- Jalan Purnawarman di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), kini menunjukkan perkembangan signifikan. 

Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kota Tangsel, Ahmad Fatullah mengatakan, progres pembangunan hingga 30 Oktober 2024 telah mencapai 90,69%.

"Untuk target penyelesaian sesuai dengan kontrak fisik, yaitu di bulan November," ujar Fatul dari keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Menurut Fatul, proyek infrastruktur ini merupakan upaya Pemerintah Kota Tangsel melalui DSDABMBK untuk meningkatkan kualitas jalan, drainase, serta menata kabel utilitas di wilayah tersebut. 

 

