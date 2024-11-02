Motif Pelaku Mutilasi Wanita di Muara Baru : Sakit Hati Keluarga Dihina Pelacur

JAKARTA - Motif Fauzan Fahmi (43) melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap wanita berinisial SH (40), yang jasadnya ditemukan tanpa kepala di Muara Baru karena sakit hati kepada korban, gegara keluarganya disebut pelacur oleh korban.

Hal itu diketahui dari postingan akun Instagram resmi @jatanraspoldametrojaya. Dalam postingan, disertakan video Fauzan dihadapan penyidik mengaku hal tersebut.

“Sakit hati, Pak. Korban merendahkan istri saya, ibu Saya. Korban ngucapin istri saya pelacur, orangtua saya pelacur,” ujar Fauzan, Sabtu (2/11/2024).

Fauzan mengungkap sempat mencekik korban terlebih dulu sebelum menebas kepala korban. Buntut emosinya memuncak, mutilasi dilakukan pelaku.

“Saya juga enggak tahu, Pak. Saya juga waktu menggorok itu enggak melihat apa-apa saya itu, saking emosi saja kali,” katanya.