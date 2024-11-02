Hadirkan Mobil Curhat, RK Ingin Tekan Tingkat Stress Warga Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil memamerkan mobil curhat yang menjadi salah satu programnya.

Dalam mobil curhat tersebut, nantinya masyarakat bisa konsultasi langsung dengan para psikolog, baik secara virtual maupun langsung. Menurutnya, dengan hadirnya mobil curhat bisa menurunkan tingkat ke-stress-an warga Jakarta.

"Nah ini adalah para psikolog yang nanti jumlahnya kita butuhkan sangat banyak untuk menghilangkan status Jakarta kota stress nomor 9 di dunia kan," kata Kang Emil di daerah Cilandak KKO, Jakarta Selatan, Sabtu (2/11/2024).

Hari ini, eks Gubernur Jawa Barat itu memamerkan salah satu mobil curhat, yakni tipe kapsul. Di dalamnya, terdapat seperangkat komputer dengan headphone yang akan digunakan warga Jakarta berkeluh kesah ke psikolog secara virtual.