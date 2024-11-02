Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Partai Perindo Dukung Maesyal-Intan di Kabupaten Tangerang, Karena Dekat dengan Rakyat

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |16:04 WIB
Partai Perindo Dukung Maesyal-Intan di Kabupaten Tangerang, Karena Dekat dengan Rakyat
AHT sosialisasi Pilbup Tangerang
JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo mengatakan bahwa partainya mendukung calon pemimpin yang dekat dengan rakyat, salah satunya adalah pasangan calon bupati - wakil bupati kabupaten Tangerang nomor urut 2, Maesyal - Intan.

Ketua umum partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu mengatakan, kedekatan antara pasangan cabup-cawabup Kabupaten Tangerang nomor urut 2 itu, khususnya Intan Nurul Hikmah dengan rakyat sangat tergambar jelas.

Terutama, kata Angela, setelah dirinya melihat langsung bagaimana antusias masyarakat menyapa dia dan Intan Nurul Hikmah, saat meninjau lokasi bakti sosial, dan pemberian fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis di Desa Kaliasin, Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Sabtu 2 November 2024.

"Pertama kalau bicara survei, optimis. Tapi kedua setelah melihat langsung turun ke lapangan, mendengar langsung dari masyarakat jadi sangat-sangat optimis (Maesyal-Intan menang)," kata Angela Tanoesoedibjo saat ditemui di lokasi.

Meskipun antuasias masyarakat terhadap pasangan Maesyal-Intan begitu besar, Angela Tanoesoedibjo berharap agar cabup-cawabup Kabupaten Tangerang nomor urut 2 itu tetap turun ke lapangan.

"Bismillah. Jadi tentunya tapi yang paling penting adalah bagaimana Ibu Intan harus terus turun ke tengah masyarakat," katanya.

"Karena poin utama adalah sebagai pemimpin, calon pemimpin kita harus banyak mendengar. Banyak mendengar apa yang dibutuhkan masyarakat, dan itu menjadi komitmen bersama untuk memajukan masyarakat," sambungnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
