HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cawabup Kabupaten Tangerang Ungkap Peran Partai Perindo, Rutin Bantu Masyarakat 

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |16:09 WIB
Cawabup Kabupaten Tangerang Ungkap Peran Partai Perindo, Rutin Bantu Masyarakat 
Angela Tanoesoedibjo
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil bupati kabupaten Tangerang nomor urut 2, Intan Nurul Hikmah mengungkap bagaimana peran Partai Perindo, dalam mendukungnya maju di Pilkada mendatang.

Bersama Partai Perindo, kata Intan, dia sering melakukan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti bakti sosial (baksos) hingga pemberian pemeriksaan kesehatan gratis.

"Kebetulan saya, Partai Perindo ini kan salah satu partai pendukung saya dan Pak Maesyal di Pilkada Kabupaten Tangerang. Saya intens berkomunikasi dengan Ibu Ida (dari Partai Perindo)," kata Intan usai acara bakti sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis di Desa Kaliasin, Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Sabtu (2/11/2024).

"Kita berkolaborasi untuk mengadakan acara yang memang langsung bersetuhan dengan masyarakat. Akhirnya keluarlah ide untuk tebus murah minyak goreng, dan juga pemeriksaan kesehatan, serta penyuluhan tentang gizi untuk warga Kaliasin," sambungnya.

Diketahui, Partai Perindo menang dikenal sebagai Partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja,kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju.

