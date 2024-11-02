Dapat Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Warga Kabupaten Tangerang Sebut Partai Perindo Dekat dengan Rakyat

JAKARTA - Masyarakat di Desa Kaliasin, Sukamulya, Kabupaten Tangerang mengaku sangat terbantu dengan acara tebus murah minyak goreng, dan pemeriksaan kesehatan gratis oleh calon bupati - wakil bupati kabupaten Tangerang nomor urut 2, Maesyal - Intan, bersama Partai Perindo.

Salah satunya adalah Purnama, wanita berusia 43 tahun itu mengatakan bahwa Partai Perindo adalah partai yang sangat dekat dengan masyarakat. Hal itu terbukti dari kegiatan yang rutin diselenggarakan, seperti bakti sosial (baksos).

"Untuk Partai Perindo itu kan di daerah-daerah mana pun sangat membantu Ibu," kata Purnama di Desa Kaliasin, Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Sabtu (2/11/2024).