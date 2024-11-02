Warga Kabupaten Tangerang Siap Menangkan Maesyal-Intan di Pilkada 2024

JAKARTA - Warga Kabupaten Tangerang menilai bahwa calon bupati dan wakil bupati kabupaten Tangerang nomor urut 2, Maesyal-Intan merupakan sosok yang peduli terhadap masyarakat kecil.

Purnama (43), warga Desa Kaliasin, Sukamulya, Kabupaten Tangerang mengatakan, dirinya mengungkap bahwa sering melihat pasangan cabup-cawabup itu berkeliling ke setiap desa, untuk menyapa masyarakat dan belanja masalah.

"Kita siap memenangkan untuk nomor 2, karena mereka itu selalu memperhatikan masyarakat yang kecil," kata Purnama usai bakti sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis di Desa Kaliasin, Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Sabtu (2/11/2024).

"Bahkan di sini juga masyarakat ini sangat antusias untuk Ibu Intan dan Bapak Maesyal," sambungnya.

Purnama mengatakan, Maesyal-Intan dinilai sebagai calon bupati dan wakil bupati yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Tangerang.