Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dukung 100 Hari Asta Cita Presiden, Polres Tangerang Kota Tangkap Tersangka TPPO hingga Gagalkan Pengiriman PMI Ilegal 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |16:51 WIB
Dukung 100 Hari Asta Cita Presiden, Polres Tangerang Kota Tangkap Tersangka TPPO hingga Gagalkan Pengiriman PMI Ilegal 
Barang Bukti Kasus Dugaan TPPO yang Disita Pihak Kepolisian. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Polri mendukung penuh program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, salah satunya adalah terkait pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung menindaklanjuti instruksi Presiden dengan memberikan pengarahan ke seluruh jajaran, terkait dengan program 100 hari mendukung Asta Cita. 

Dalam hal ini, Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya telah membentuk Tim Satgas TPPO dalam pengungkapan perkara ini. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan pada hari Jum'at, 1 November 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Tim Satgas TPPO mengamankan seorang orang pemilik penampungan pekerja migran Indonesia (PMI) dan menggagalkan dua wanita calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke Malaysia.

"Satgas TPPO Polres Metro Tangerang Kota di pimpin Kasat Reskrim Kompol David Yunior Kanitero telah berhasil menggagalkan upaya keberangkatan calon pekerja migran Indonesia ke Negara Malaysia," kata Zain, Sabtu (2/11/2024).

Lanjut Zain, berdasarkan hasil penyelidikan Kanit Resmob, Iptu Adityo Wijanarko, sebagai Kasubsatgas TPPO kemudian mengamankan terduga pelaku berinisial AWS (40). Termasuk 2 orang wanita pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke Malaysia, DM dan Y, secara Illegal dan atau non prosedural melalui Bandara Pekanbaru Riau via Bandara Soekarno Hatta.

"Pria berinisial AWS dan 2 wanita calon pekerja migran ilegal tersebut berhasil kami amankan di Jalan AMD Neglasari, Kota Tangerang ketika akan berangkat melalui Bandara Soekarno Hatta," ungkap Zain.

Dari hasil pemeriksaan sementara, AWS berperan sebagai pemilik penampungan dan juga penyalur pekerja migran Indonesia secara ilegal atau non prosedural. AWS sejak tahun 2020 telah memberangkatkan lebih kurang 100 orang ke berbagai negara, seperti: Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Dubai, Abu Dhabi dan Malaysia. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155177/polri-lv51_large.jpg
Polisi Bongkar Kasus Perdagangan Manusia, Dijanjikan Kerja di UEA Ujungnya Jadi Admin Kripto di Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/337/3125248/dpr-j7M0_large.jpg
DPR: RUU P2MI Bisa Cegah Pekerja Migran Jadi Korban TPPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/337/3116236/tppo-LcJy_large.jpg
Kemlu Pulangkan 46 WNI Korban TPPO dari Myanmar, Salah Satunya Eks Anggota DPRD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/338/3093172/polda_metro_bongkar_kasus_tppo_modus_pengantin_pesanan-jOF1_large.jpeg
Polda Metro Bongkar Kasus TPPO Modus Pengantin Pesanan, 9 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/337/3081941/menteri_imigrasi_dan_pemasyarakatan_agus_andrianto-OSEY_large.jpg
Menteri Agus Kukuhkan Ratusan Petugas Imigrasi Pembina Desa Cegah Perdagangan Orang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/16/3182114//wamenkomdigi_nezar_patria-huk7_large.jpeg
Wamenkomdigi Nilai AI Dapat Cegah Perdagangan Manusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement