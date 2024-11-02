Gudang Material di Kedoya Jakbar Terbakar, 10 Unit Pemadam Dikerahkan

JAKARTA - Gudang material di kawasan Kedoya, Jakarta Barat (Jakbar), terbakar sore ini. Sebanyak 10 unit dan 40 personel pemadam dikerahkan untuk memadamkan si jago merah.

Dari keterangan Command Center, kebakaran itu terjadi di Jalan Kedoya Pesing, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Adapun objek yang terbakar yakni gudang material.

“Objek gudang material. Jenis bangunan rendah,” ujar Command Center dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Command Center mengatakan, pihaknya menerima informasi kebakaran itu pada pukul 16.10 WIB. Ia menyebutkan, saat ini pihak pemadam masih melakukan pemadaman.

“Status dalam proses pemadaman/merah,” ujar dia.

Untuk memadamkan api, sebanyak 10 unit dan 40 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.