Blusukan di Penggilingan, Ridwan Kamil Terima Keluhan soal Kali Mati

JAKARTA - Calon Gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil blusukan di RW 05 Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (2/11/2024). Dalam kesempatan tersebut, ia menerima keluhan soal aliran sungai yang bersamalah atau yang biasa disebut warga setempat sebagai 'kali mati'.

"Saya berkeliling dan menyaksikan sendiri aliran sungai dan saluran air yang menjadi curhatan warga. Doakan saya terpilih, nanti saya kembali kemari dan membereskan hal-hal teknis terkait istilahnya kali mati ini," kata Kang Emil.

Bukan hanya itu, eks Gubernur Jawa Barat ini menyatakan, di lokasi yang dimaksud juga ia menerima aduan perihal permasalahan yang ditemui di beberapa lokasi. Seperti KJP hingga UMKM.