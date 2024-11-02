Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Momen Prabowo dan Ridwan Kamil Bersalaman saat Deklarasi GSN

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |19:28 WIB
Momen Prabowo dan Ridwan Kamil Bersalaman saat Deklarasi GSN
GSN
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto tiba di Indonesia Arena untuk menghadiri Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), pada Sabtu (2/11/2024). Prabowo ditemanin wakilnya, Gibran Rakabuming Raka. 

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pun turut hadir dalam deklarasi tersebut. 

Dalam kesempatan ini, hadir juga calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil. Presiden Prabowo pun tampak menyalami Kang Emil. 

Hal itu bermula saat Prabowo memasuki ruangan utama Indonesia Arena yang mana menjadi lokasi Deklarasi GSN digelar pada pukul 15.25 WIB. 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182472//prabowo-SVcW_large.jpg
Prabowo Serukan Kader Gerindra Berbuat Terbaik, Manusia Mati Meninggalkan Nama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182462//presiden_prabowo_subianto-3yBZ_large.jpg
Prabowo Panggil Kapolri hingga Fadli Zon ke Kertanegara, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181714//prabowo_subianto-WTSF_large.jpg
4 Fakta Prabowo Naik KRL, Rp5 Triliun Langsung Cair demi Tambah 30 Kereta Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182353//prabowo_subianto-6oEa_large.jpg
Prabowo: Pemimpin Sejati Harus Paham Keadaan Bangsanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182347//makan_bergizi_gratis-SxNZ_large.jpg
Soal MBG, Survei Indikator: 55,7% Warga Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182327//prabowo-28iF_large.jpg
Kumpul di Hambalang, Dasco: Pesan Prabowo Terus Kompak dan Berdampak bagi Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement