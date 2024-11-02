Momen Prabowo dan Ridwan Kamil Bersalaman saat Deklarasi GSN

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto tiba di Indonesia Arena untuk menghadiri Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), pada Sabtu (2/11/2024). Prabowo ditemanin wakilnya, Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pun turut hadir dalam deklarasi tersebut.

Dalam kesempatan ini, hadir juga calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil. Presiden Prabowo pun tampak menyalami Kang Emil.

Hal itu bermula saat Prabowo memasuki ruangan utama Indonesia Arena yang mana menjadi lokasi Deklarasi GSN digelar pada pukul 15.25 WIB.