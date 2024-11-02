Tembok Pembatas Tol Cinere Jebol

JAKARTA - Dinding tembok pembatas di ruas tol Cinere, Depok jebol hingga nyaris jatuh. Kejadian ini terekam video dan beredar di media sosial.

Dalam video yang dilihat Sabtu (2/11/2024), tembok tersebut ambrol dan nyaris roboh hingga menempel di pagar pembatas ruas jalan Tol Cinere.

Terlihat seorang petugas dengan menggunakan jas hujan berwarna kuning mengatur lalu lintas. Satu jalur bagian kiri tak bisa dilintasi dan sudah dibatasi.

Terlihat para pengendara yang berada di lokasi hanya bisa menggunakan ruas jalur di sebelah kanan.

Terpisah, Kasat Lantas Polres Metro Depok Kompol Multazam Lisendra menyebutkan saat ini peristiwa tersebut sudah ditangani oleh petugas yang berada di lokasi.

“Sudah ditangani petugas tol. Sudah ditangani petugas terkait,” kata dia saat dihubungi Sabtu (2/11/2024).

(Khafid Mardiyansyah)