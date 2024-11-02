Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Sowan ke Prabowo dan Jokowi, Relawan Kerja Turun Sisir RT/RW

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |23:21 WIB
Ridwan Kamil Sowan ke Prabowo dan Jokowi, Relawan Kerja Turun Sisir RT/RW
Relawan RIDO
JAKARTA - Dalam waktu kurang dari 24 jam, Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil (RK) berhasil bertemu empat mata dengan para elite, yakni Presiden RI yang baru saja dilantik, Prabowo Subianto, serta Presiden RI yang baru saja meletakkan jabatannya, Joko Widodo. Pertemuan ini adalah representasi dukungan para tokoh politik tersebut bagi RK untuk melenggang ke kursi DKI-1. 

Restu yang diberikan Prabowo dan Jokowi tak pelak menjadi motivasi dan memompa kepercayaan diri tim relawan Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO). Kelompok relawan yang fokus pada pemilih muda, Relawan Kerja (RK) Ecosystem, langsung ‘gaspol’ pascaperistiwa pertemuan elite politik tersebut. 

Dewan Pembina RK Ecosystem, M. Arief Rosyid Hasan menyampaikan, “Pertemuan antara Bang RK dengan Pak Prabowo maupun Pak Jokowi sangat berpengaruh pada psikologi relawan, dan bahkan terhadap antusiasme warga yang kami temui seharian ini. Warga menjadi seperti punya garansi, bahwa Bang RK dan Pak Suswono akan terus dikawal oleh para tokoh, secara solid dan berkelanjutan.” 

Pada Jumat (1/11/2024), RK Ecosystem mengambil momen mobilisasi ke akar rumput, dengan memperkenalkan gerakan ‘Curhat1n Jakarta’ (Dibaca: Curhatin Jakarta, red). Gerakan ‘Curhat1n Jakarta’ ini bertujuan untuk membuka ruang bagi masyarakat khususnya orang muda Jakarta agar dapat menyampaikan harapan, keluhan, dan aspirasinya

Lokasi pertama ‘Curhat1n Jakarta’ adalah di  RT02/RW13, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Jumat siang. Isu yang dibahas pada kesempatan ini adalah peluang penciptaan 1 juta lapangan kerja baru, yang menjadi peluang bagi para pemuda.  Agenda ini dihadiri Koordinator RK SilaturaHMI Lendi Octa Priadi, perangkat RT/RW setempat, serta penduduk berusia muda di wilayah tersebut. 

 

