Presiden Prabowo Ajak Ridwan Kamil Joget dan Nyanyi di Atas Panggung saat Deklarasi GSN

JAKARTA - Ridwan Kamil menghadiri acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), yang merupakan sebuah organisasi dengan tujuan menyatukan semua kekuatan, gagasan, dan sumber daya yang dimiliki Indonesia. Deklarasi tersebut dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Bersama seluruh Kabinet Merah Putih di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

GSN diketuai oleh Rosan Roeslani yang merupakan mantan Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Prabowo Subianto sendiri dalam struktur GSN menjadi ketua pembina.

Dalam acara tersebut, Prabowo Subianto mengenalkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Tak lama berselang Prabowo turut memanggil nama Ridwan Kamil yang duduk diurutan depan sebelah kiri. Para hadiri yang hadir dalam Gedung Indonesia Arena pun bergemuruh ketika Prabowo menyebut nama Ridwan Kamil.

"Hadir pula bapak Ridwan Kamil,"kata Presiden Prabowo disambut suara riuh ribuan hadirin yang hadir.

Usai Prabowo menyampaikan pidatonya, acara tersebut dimeriahkan dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang bernyanyi bersama di atas panggung. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo kembali memanggil Ridwan Kamil untuk turut naik ke atas panggung. Ridwan Kamil pun bergegas ikut naik ke atas panggung.