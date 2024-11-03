Pohon Tumbang di Bogor Kembali Makan Korban, Kali ini Menimpa Sejoli yang Tengah Berboncengan

BOGOR - Pasangan muda mudi mengalami luka-luka usai tertimpa pohon di wilayah Rancabungur, Kabupaten Bogor. Saat ini, kedua korban sudah dalam perawatan lebih lanjut di rumah sakit.

Dalam video yang dilihat MNC Portal, tampak seorang pria sudah dalam kondisi tergeletak di pinggir jalan. Dari kejauhan terlihat pria tersebut kondisinya mengeluarkan darah di bagian wajah.

Lalu, di sekelilingnya terdapat beberapa warga yang melihat kondisi korban. Tidak jauh dari lokasi, warga lain sedang memotong pohon yang tumbang ke jalan.

Terpisah, Kapolsek Rancabungur Ipda Azis Hidayat mengatakan bahwa pria dalam video tersebut merupakan korban yang tertimpa pohon tumbang.

"Betul (tertimpa pohon tumbang)," kata Azis dikonfirmasi, Sabtu (2/11/2024).