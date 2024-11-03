Truk Tronton Tabrak Motor di Bogor, Satu Orang Tewas dan Satu Luka-Luka

BOGOR - Kecelakaan antara truk tronton dengan motor terjadi di Jalan Raya Rumpin-Parung Panjang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia dan satu orang lainnya luka-luka.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 10.00 WIB. Awalnya, truk B 9421 FYU yang dikendarai RF bergerak dari arah Rumpin menuju Parung Panjang.

"Setibanya di TKP pengemudi truk kurang konsentrasi dan tidak hati-hati," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Sehingga, truk tersebut menabrak bagian belakang motor F 6690 FJJ yang dikendarai NH dan penumpangnya MI. Dalam kejadian ini, pengendara motor mengalami luka ringan sedangkan yang dibonceng meninggal dunia di rumah sakit.

"Korban meninggal dunia satu orang (MI) dan luka ringan satu orang (NH)," jelasnya.

Saat ini, kecelakaan antara kedua kendaraan tersebut sedang ditangani oleh Unit Gakkum Satlantas Polres Bogor untuk dilakukan proses lebih lanjut.

"Kerugian materi sekitar Rp 500 ribu," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)