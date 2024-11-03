SD hingga SMA Negeri dan Swasta Bakal Gratis Mulai Tahun Depan!

JAKARTA - DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp91,1 triliun.

Dengan adanya keputusan itu, program prioritas salah satunya yakni sekolah gratis mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA akan terealisasi pada Juli 2025.

“Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri swasta,” kata Ketua DPRD DKI Khoirudin lewat keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Tak hanya di sektor pendidikan, Khoirudin juga menyebutkan program prioritas lainnya yang akan terealisasi yakni di sektor kesehatan dan infrastruktur.

“Kita telah menetapkan prioritas yang jelas, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, yang menjadi dasar bagi pengembangan daerah,” ujar dia.

Dia menambahkan, kolaborasi yang terjalin antara DPRD dan Pemprov sangat penting dilakukan, dengan tujuan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.