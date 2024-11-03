Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

SD hingga SMA Negeri dan Swasta Bakal Gratis Mulai Tahun Depan!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |04:01 WIB
SD hingga SMA Negeri dan Swasta Bakal Gratis Mulai Tahun Depan!
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp91,1 triliun. 

Dengan adanya keputusan itu, program prioritas salah satunya yakni sekolah gratis mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA akan terealisasi pada Juli 2025.

“Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri swasta,” kata Ketua DPRD DKI Khoirudin lewat keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Tak hanya di sektor pendidikan, Khoirudin juga menyebutkan program prioritas lainnya yang akan terealisasi yakni di sektor kesehatan dan infrastruktur.

“Kita telah menetapkan prioritas yang jelas, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, yang menjadi dasar bagi pengembangan daerah,” ujar dia.

Dia menambahkan, kolaborasi yang terjalin antara DPRD dan Pemprov sangat penting dilakukan, dengan tujuan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182285//viral-MpAq_large.jpg
Pekerja Gratis Naik Angkutan Umum di Jakarta, DPRD: Ringankan Beban Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181667//transjakarta-Qn5s_large.jpg
Syarat dan Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta 2025, Naik MRT-LRT dan Transjakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/624/3181463//mnc_university-D9A4_large.jpeg
Ratusan Pelajar se-Jabodetabek Ikuti Forum SDGs di MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179120//pengalihan-xoBX_large.jpg
Catat! Ada Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178981//purbaya-pKeG_large.jpg
Uang Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank, Purbaya Minta Pramono Percepat Serap Anggaran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/482/3178923//tbc-1Ti7_large.jpg
Kasus TBC di DKI Jakarta Melonjak Signifikan, Cek Gejalanya! 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement