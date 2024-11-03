Avanza Tabrak Sejumlah Kendaraan di Jakbar, Dua Orang Tewas

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi antara mobil dan motor di kawasan Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Akibat peristiwa itu, dua orang meninggal dunia.

Dari rekaman video yang dilihat Minggu (3/11/2024), disebutkan bahwa peristiwa itu terjadi pada Sabtu malam. Disebutkan bahwa sebuah mobil menabrak pengendara motor di lokasi.

Di lokasi juga terlihat sebuah mobil Toyota Avanza hitam dengan nomor polisi B 1387 TKQ dalam keadaan ringsek. Selain itu, terlihat pula di dekat mobil itu berdiri seorang perempuan menggunakan baju berwarna putih terlihat dalam keadaan panik.

Dalam video itu juga disebutkan bahwa kendaraan roda dua yang diduga milik korban berada di bawah kolong mobil tersebut.

Selain itu, disebutkan bahwa korban yang sebelumnya tergeletak dengan ditutupi spanduk sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Waras.