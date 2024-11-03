Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mercedes-Benz Ludes Terbakar di Tol Cikampek

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |08:09 WIB
JAKARTA -Sebuah mobil mewah Mercedes-Benz ludes dilalap api di kawasan Tol Jakarta Cikampek. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

"Telah terjadi kebakaran mobil Mercedes Benz B 1397 WDY di jalur KM 00.200 Jakarta Cikampek. Pada Hari Sabtu malam, 2 November 2024. Pukul 23.30 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini," tulis akun @satpjr_poldametrojaya, dikutip, Minggu (3/11/2024).

Kecelakaan lalu lintas tersebut diinformasikan oleh akun Ditlantas Polda Metro Jaya. Terdapat pula unggahan video saat petugas Dinas Gulkarmat melakukan pemadaman api yang membakar mobil tersebut.

Meski tak ada korban jiwa, kendaraan tersebut ludes mencapai 80 persen setelah dilalap si jago merah. Sementara identitas pengendara pemilik mobil terbakar itu juga belum diketahui.

Kebakaran itu diduga berasal dari sebuah kabel, dimana pengemudi mobil sebelumnya sempat mencium bau terbakar dari kabel itu hingga akhirnya menepikan kendaraannya.

 

