Dramatis! Damkar Evakuasi Pemotor yang Terjun ke Kali di Jakbar

Damkar Evakuasi Pemotor yang Terjun ke Kali di Jakbar

JAKARTA - Seorang pengendara sepeda motor berinisial LO (18) terjatuh ke kali di Kalideres, Jakarta Barat. Kecelakaan tunggal tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

Kasie Ops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat Syarifudin menjelaskan peristiwa itu terjadi di Jalan Raya Citra Garden 8, Kalideres, Jakarta Barat.

“Korban (kecelakaan) berinisial LO (18),” kata Syarifudin kepada wartawan, dikutip Minggu (3/11/2024).

Dia menjelaskan, kejadian bermula saat korban yang mengendarai motornya dan berboncengan dengan rekannya menuju pulang.

Saat itu, korban melaju di tikungan dan tak bisa mengendalikann kecepatannya sehingga menabrak pagar pembatas dan tercebur ke kali.

“Korban yang sedang mengendarai kendaraan roda dua berboncengan dengan rekannya arah pulang. Pada saat tikungan dengan kecepatan tinggi, tidak bisa mengendalikan sepeda motor sehingga menabrak pagar pembatas kali dan tercebur,” ujar dia.