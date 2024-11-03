Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dramatis! Damkar Evakuasi Pemotor yang Terjun ke Kali di Jakbar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |09:18 WIB
Dramatis! Damkar Evakuasi Pemotor yang Terjun ke Kali di Jakbar
Damkar Evakuasi Pemotor yang Terjun ke Kali di Jakbar
A
A
A

JAKARTA - Seorang pengendara sepeda motor berinisial LO (18) terjatuh ke kali di Kalideres, Jakarta Barat. Kecelakaan tunggal tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

Kasie Ops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat Syarifudin menjelaskan peristiwa itu terjadi di Jalan Raya Citra Garden 8, Kalideres, Jakarta Barat.

“Korban (kecelakaan) berinisial LO (18),” kata Syarifudin kepada wartawan, dikutip Minggu (3/11/2024).

Dia menjelaskan, kejadian bermula saat korban yang mengendarai motornya dan berboncengan dengan rekannya menuju pulang.

Saat itu, korban melaju di tikungan dan tak bisa mengendalikann kecepatannya sehingga menabrak pagar pembatas dan tercebur ke kali.

“Korban yang sedang mengendarai kendaraan roda dua berboncengan dengan rekannya arah pulang. Pada saat tikungan dengan kecepatan tinggi, tidak bisa mengendalikan sepeda motor sehingga menabrak pagar pembatas kali dan tercebur,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179504/kecelakaan-8rOj_large.jpg
Bus Terguling di Tol Semarang-Batang, 3 Orang Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement