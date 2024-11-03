Ridwan Kamil Kampanye ke Kampung Makasar, Disambut Marawis hingga Warga Berebut Selfie

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta 2024 nomor urut satu, Ridwan Kamil mengawali kegiatannya di akhir pekan ini dengan blusukan ke Kampung Makasar, Jakarta Timur. Sambutan warga sangat tinggi menyambut kedatangan pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Kang Emil tiba sekira pukul 09.50 WIB. Kedatangannya langsung disambut oleh kelompok Marawis warga sekitar.

Saat menyisir gang di lokasi, warga langsung keluar dari rumahnya masing-masing dan langsung menyambut mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.

Bahkan, Kang Emil terlihat butuh waktu untuk bisa sampai lokasi acara. Pasalnya, banyak warga yang didominasi emak-emak terus merangsak masuk ke dalam barisan rombongan untuk dapat foto bareng.

Bahkan, emak-emak mendoakan Kang Emil agar dapat memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta dalam satu putaran. "Menang ya pak," kata emak-emak kepada Kang Emil.

Warga Kebon Pala, Kampung Makasar juga terus mengiringi Kang Emil sampai lokasi acara. Di lokasi, Kang Emil pun menyampaikan sejumlah program-program yang akan dilaksanakannya jika diberi amanah memimpin Jakarta.

(Angkasa Yudhistira)