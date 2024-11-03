Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Solusi Ridwan Kamil Atas Keluhan Warga Kampung Makasar Sulit Cari Tempat Bermain Anak

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |12:37 WIB
Solusi Ridwan Kamil Atas Keluhan Warga Kampung Makasar Sulit Cari Tempat Bermain Anak
Ridwan Kamil dengarkan aspirasi warga Kampung Makasar (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA  - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta 2024 nomor urut satu, Ridwan Kamil, memberi ruang kepada warga Kampung Makasar, Jakarta Timur, menyampaikan aspirasinya, Minggu (3/11/2024).

Salah seorang warga bernama Yanti, turut memanfaatkan kesempatan tersebut. Dia mengeluhkan soal sulitnya bagi orang tua untuk mencari tempat bermain bagi anak-anak di kawasan ini.

"Kami sangat membutuhkan tempat untuk anak-anak bermain, karena tidak ada tempat tersebut," kata Yanti kepada Ridwan Kamil dalam sesi tanya jawab bersama warga Kampung Makasar.

Mendengar keluhan tersebut, pria yang akrab disapa Kang Emil ini memastikan kembali kepada warga apakah benar tidak ada ruang bermain di wilayahnya. Pertanyaan itu pun langsung dijawab kompak tidak ada ruang tersebut.

Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) itu pun kemudian memastikan kepada warga, terkait yang menjadi keluhan itu akan langsung diimplementasikan saat dirinya diberi amanah memimpin Jakarta.

“Itu nanti jadi program utama juga, tiap satu RW harus ada tempat bermain,” ujar Kang Emil.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
