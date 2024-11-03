Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

8 Ormas Siap Kawal APK Ridwan Kamil-Suswono

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |14:37 WIB
8 Ormas Siap Kawal APK Ridwan Kamil-Suswono
8 Ormas siap jaga APK RIDO (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak delapan organisasi masyarakat (ormas) resmi menyatakan dukungannya kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di Pilgub Jakarta 2024.

Kedelapan ormas pendukung RIDO tersebut antara lain Kembang Latar DKI Jakarta, BPKB Banten, Srikandi Indonesia, Gardu Massa Prabowo, Brigade Anak Kolong, GSPI, Jejaka dan G8 Center. 

Ketua Penggalangan Jaringan RIDO Wiyogo menjelaskan setidaknya terdapat 361 anggota dari delapan ormas pendukung RIDO tersebut ikut hadir dalam deklarasi dilaksanakan di pelataran Kantor DPD Golkar di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 1 November 2024.

"Dalam deklarasi delapan ormas pendukung RIDO dihadiri 361 orang. Mereka menyatakan siap mendukung RIDO dalam setiap program kerjanya," kata Wiyogo di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Wiyogo mengatakan para ormas tersebut siap untuk memenangkan pasangan RIDO di Pilgub DKI sepenuh tenaga. Mereka berikrar mengawal keamanan di setiap lokasi saat kampanye RIDO berlangsung.

